تقارير: إسرائيل واليونان تعملان على اتفاقية تتيح السفر المتبادل لمن طعّموا ضد كورونا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل واليونان تعملان على اتفاقية من شأنها أن تتيح السفر والسياحة المتبادلة للذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وبموجب الاتفاق الذي لا يزال قيد البحث، سيتمكن الإسرائيليون الذين تلقوا جرعتين من اللقاح من زيارة اليونان دون الحاجة إلى تقديم اختبار كورونا السلبي ولن يطلب منهم إجراء اختبار آخر والخضوع لعزل إلزامي عند الوصول، مع نفس القواعد الموضوعة للتطبيق على الزوار اليونانيين أيضا.

ووفقا للتقارير، يأمل المسؤولون في أن تكون الصفقة جاهزة بحلول اللحظة التي يزور فيها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إسرائيل يوم الاثنين المقبل.

وحسب المعلومات فإنه من غير المرجح أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ عند التوقيع بسبب الحاجة إلى مزيد من البيانات حول فعالية اللقاحات.

وفي الصيف، توصلت اليونان وإسرائيل إلى اتفاق يسمح لعدد محدود من الإسرائيليين بالتوجه إلى اليونان، بينما مطار بن غوريون الإسرائيلي مغلق في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "i24news"