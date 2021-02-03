 
مباشر

فرنسا..357 وفاة و26362 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

فرنسا..357 وفاة و26362 إصابة جديدة بكورونا
Reuters GONZALO FUENTES
تفشي فيروس كورونا في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppa8

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 357 وفاة و26362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 77595، فيما إجمالي عدد الإصابات 3251160.

ويقترب هذا العدد في الإصابات اليومية من أعلى عدد إصابات سجلته فرنسا عام 2021 وهو 26916 الأربعاء الماضي.

إقرأ المزيد
باريس: ماكرون وغيره من زعماء أوروبا ليسوا الخاسرين الكبار في سباق اللقاحات مع بريطانيا
باريس: ماكرون وغيره من زعماء أوروبا ليسوا الخاسرين الكبار في سباق اللقاحات مع بريطانيا

وعلى الرغم من القيود الحكومية المتزايدة على حركة الأشخاص في الأسابيع الماضية في فرنسا، فإن انتشار الفيروس لم يتباطأ.

المصدر: "موقع وزارة الصحة الفرنسية" + "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا