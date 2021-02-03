موسكو ترد على تصريح أميرال أمريكي لم يستبعد الحرب النووية مع روسيا

استبعد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن يفكر القادة العسكريون الأمريكيون العقلاء في احتمال نشوب حرب نووية مع روسيا.

وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا أعتقد أن الجنرالات الأمريكيين العقلاء يفكرون في الحرب النووية. أعتقد أن مثل هذه الفكرة تجول في أذهان السياسيين غير الأصحاء".

وجاءت تصريحات السفير الروسي ردا على تصريح رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الأميرال تشارلز ريتشارد، أنه "لا يستبعد احتمال نشوب حرب نووية مع روسيا أو الصين".

وأشار الأميرال في مقالة لمجلة المعهد البحري الأمريكي، إلى أن البنتاغون لم ينظر منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في إمكانية مواجهة عسكرية مباشرة مع قوة نووية، لكن الوضع تغير الآن.

وأضاف: "هناك احتمال حقيقي، بأن تتصاعد أزمة إقليمية مع روسيا أو الصين بسرعة وتتحول إلى نزاع باستخدام الأسلحة النووية، إذا اعتقدوا أنه في حال الهزيمة باستخدام الأسلحة التقليدية، هناك تهديد للنظام السياسي القائم أو للدولة".

وأضاف أنه من الخطأ استبعاد احتمال استخدام أعداء واشنطن المفترضين، للأسلحة النووية خلال ذلك.

المصدر: "نوفوستي"