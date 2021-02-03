صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: حاليا نحن لا نحصل على أرباح من بيع لقاح "سبوتنيك V" للدول الأخرى

قال كيريل دميترييف مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن سعر لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، للدول الأجنبية سيقترب من 10 دولارات، ويكاد يغطي استثماراتنا فقط.

وأضاف دميترييف، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "سنقوم ببيع هذا اللقاح، بسعر قريب جدا من السعر المحدد حاليا.

وقال: "سنبيعه [اللقاح] قريبًا جدًا من السعر [المحدد] الآن. نحن لا نحصل على ربح كبير من العائدات، فقط نحاول فقط استرداد استثماراتنا".

#COVID19: A Russian funding body says a combined two-stage dosage of the two vaccines could help in the fight against #coronavirus mutations https://t.co/qQCnC3PyEO — Sky News (@SkyNews) February 3, 2021

وشدد دميترييف، على أن مصممي اللقاح ينظرون إلى ذلك على أنه موضوع مسؤولية أمام المجتمع.

في وقت سابق، تم الإعلان أن قيمة جرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لمرض كوفيد، ستبلغ أقل من 10 دولارات في الأسواق الدولية. وسيقدم اللقاح بشكل مجاني للمواطنين الروس.

المصدر: تاس