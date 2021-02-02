انسحاب حاملة "نيميتز" الأمريكية من الشرق الأوسط

أفاد موقع "ستارز أند ستريبز" الأمريكي بأن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تتجه إلى قاعدتها بريميرتون في واشنطن، عائدة من الشرق الأوسط.

واستدعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في عطلة نهاية الأسبوع حاملة الطائرات ومجموعتها الضاربة إلى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير صدر يوم الاثنين عن معهد أخبار البحرية الأمريكية.

وكانت "نيميتز" تجري دوريات في مياه الخليج وبحر العرب منذ أواخر نوفمبر الماضي.

وفي 16 يناير الماضي، أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بسقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من "نيميتز" في المحيط الهندي.

المصدر: "ستارز أند ستريبز" + RT