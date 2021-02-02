رئيس الوزراء الهولندي: إغلاق البلاد سيستمر حتى 2 مارس المقبل

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، أن معظم إجراءات الإغلاق في البلاد المطبقة منذ أكتوبر الماضي، ستظل سارية لأسابيع بسبب مخاوف من كورونا المتحور.

وقال: "لا مفر من تمديد الإغلاق الحالي الكامل تقريبا حتى 2 مارس على الأقل"، على الرغم من انخفاض أعداد الحالات في البلاد.

وأضاف: "الحكومة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستستمر في حظر التجول المسائي الذي أثار أعمال الشغب".

وسجلت هولندا أكثر من 985 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف وفاة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"