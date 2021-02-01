فرنسا.. 455 وفاة و4347 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 455 وفاة و4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 76512، فيما إجمالي عدد الإصابات 3201461.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أن باريس يمكن أن تستخدم لقاح "Sputnik V" الروسي ضد كورونا حال الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفرنسية والأوروبية للإشراف على الأدوية.

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال في حديث لإذاعة "Francetvinfo" اليوم الاثنين: إذا اعتبرته وكالة الأدوية الأوروبية آمنا وفعالا وإذا وافقت لجنة الصحة الفرنسية العليا على ذلك، فمن الواضح أننا من الممكن أن نقترح اللقاح الروسي للمواطنين الفرنسيين.

وأشار أتال إلى أن الحكومة لا تهتم أثناء اتخاذها قرارات من هذا النوع بمصدر إنتاج الدواء، وأضاف: "نريد أن يكون اللقاح آمنا وفعالا. ويتعلق ذلك باللقاح الروسي أيضا".

وكان مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف أعلن في 21 يناير الماضي أن عددا من الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، مهتمة بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد المختصين الألمان لدعم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، لدى الوكالة الأوروبية للأدوية.

المصدر: موقع وزارة الصحة الفرنسية + RT