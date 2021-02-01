 
مباشر

مادورو: لقاح "سبوتنيك V" الروسي أظهر فعالية بلغت 100% في فنزويلا

أخبار العالم

مادورو: لقاح
AFP
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ponq

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي أظهر فعالية بنسبة 100% في التجارب السريرية في بلاده.

وقال في مقابلة نشرها على "تويتر": "لقد أجرينا اختبارات في فنزويلا، وهي فعالة 100%".

وأضاف: "لم تسجل أي مضاعفات لدى متلقي اللقاح الروسي".


من جهته، أشار عالم المناعة ألكسيس إيبوليتو غارسيا، إلى أن "نتائج دراسة فنزويلا للقاح كشفت عن آثار جانبية خفيفة لدى الأشخاص الذين تلقوه".

ووقعت فنزويلا عقدا مع روسيا لشراء "سبوتنيك V"، ومن المنتظر أن تحصل كاراكاس على الدفعة الأولى من 10 ملايين جرعة في المستقبل القريب للبدء الفوري في عمليات التطعيم الجماعي.

وتم تسجيل لقاحين في روسيا، الأول هو "سبوتنيك V" والثاني "إيبفاك كورونا"، حيث أطلقت روسيا وبتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين في الـ5 من ديسمبر الماضي حملة تطعيم شاملة ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V".

المصدر: "لينتا.رو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا