مادورو: لقاح "سبوتنيك V" الروسي أظهر فعالية بلغت 100% في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي أظهر فعالية بنسبة 100% في التجارب السريرية في بلاده.

وقال في مقابلة نشرها على "تويتر": "لقد أجرينا اختبارات في فنزويلا، وهي فعالة 100%".

وأضاف: "لم تسجل أي مضاعفات لدى متلقي اللقاح الروسي".

Comparto la entrevista que me realizó el periodista Breno Altman para el portal Opera Mundi. https://t.co/7MkE09vwq1 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 1, 2021



من جهته، أشار عالم المناعة ألكسيس إيبوليتو غارسيا، إلى أن "نتائج دراسة فنزويلا للقاح كشفت عن آثار جانبية خفيفة لدى الأشخاص الذين تلقوه".

ووقعت فنزويلا عقدا مع روسيا لشراء "سبوتنيك V"، ومن المنتظر أن تحصل كاراكاس على الدفعة الأولى من 10 ملايين جرعة في المستقبل القريب للبدء الفوري في عمليات التطعيم الجماعي.

وتم تسجيل لقاحين في روسيا، الأول هو "سبوتنيك V" والثاني "إيبفاك كورونا"، حيث أطلقت روسيا وبتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين في الـ5 من ديسمبر الماضي حملة تطعيم شاملة ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V".

المصدر: "لينتا.رو"