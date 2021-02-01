هاموند يهاجم ماي: لم يكن لديها فكرة عن تبعات "بريكست"

قال الوزير البريطاني السابق فيليب هاموند إن رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لم يكن لديها أي فكرة عن تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما تسلمت منصبها عام 2016.

وفي مقابلة مع مؤسسة Changing Europe البحثية، هاجم المستشار السابق لحزب المحافظين رئيسة الوزراء السابقة، قائلا إنها لم تكن تملك رؤية واضحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... كنا في مرحلة "بريكست يعني بريكست".

واعتبر أن "السيدة ماي لم تكن تعرف نوع العلاقة التي تريد أن تقيمها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي"، واصفا الرؤية الأولية التي طرحتها ماي للانفصال عن الاتحاد من بروكسل في أكتوبر 2016، أنها كانت بمثابة "انقلاب".

وقال هاموند إن ماي "في أحيان كثيرة كانت تخلط بين العناد والبطولة"، حيث انتقدها لمحاولتها مرارا إلغاء اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان على الرغم من إخبارها بأنها لا تملك الأصوات اللازمة.

وأضاف: "ماي لم تؤمن أبدا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأنها كانت تحاول ببساطة توحيد الأمة، كما أنها لم تكن تملك أي آراء أيديولوجية حول هذا على الإطلاق... تيريزا هي في الأساس سياسية براغماتية".

المصدر: "ديلي ميل"