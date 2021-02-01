قميص "خفاش ووهان" يثير أزمة بين الصين وكندا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن بلاده قدمت احتجاجات شديدة للسفارة الكندية في الصين بشأن تصميم موظفيها لقميص عليه شعار "خفاش ووهان"، ووصفته بالخبيث.

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يأتي ذلك، عقب قيام مدير متجر صيني، يشارك في تصميم القمصان الثقافية، بتقديم تقرير، قائلا إن أحد موظفي السفارة الكندية في الصين قام بتصميم قمصان عليها شعار "ووهان بات" أو "خفاش ووهان" في يوليو من العام الماضي.

ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى إن "الجانب الصيني صدم بهذا وقدم احتجاجات شديدة إلى السفارة الكندية في الصين، مطالبا الجانب الكندي بإجراء تحقيق شامل في الأمر على الفور وتقديم تقرير واضح للصين".

ووصف وانغ فيروس كورونا الجديد بأنه العدو المشترك للبشرية، وقال إن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي يعارضان بوضوح ممارسة ربط الفيروس بأي دولة أو منطقة معينة ويعارضان الوصم.

وأضاف أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو أدليا بتصريحات مماثلة عدة مرات.

وقال وانغ "إن الشخص المعني، بصفته دبلوماسيا في السفارة الكندية في الصين، تصرف بشكل غير متسق مع وضعه أو وضعها وخرج عن الموقف الثابت للحكومة الكندية".

المصدر: شينخوا