زلزال يضرب ولاية إزمير غرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح الاثنين، ولاية إزمير غرب تركيا.

إقرأ المزيد

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي، 05:46 بتوقيت غرينتش.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 20.69 كم تحت سطح الأرض.

ولفتت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجة وعمقها 7 كيلو مترات.

ولم ترد تقارير حتى الساعة عن أي أضرار مادية أو بشرية.

المصدر: الأناضول