إيطاليا.. مفاوضات يوم الاثنين لتشكيل الحكومة

قال رئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو الذي يتوسط في مفاوضات تشكيل الحكومة، إن الأطراف المختلفة في الائتلاف المنتهية ولايته ستجري محادثات تفصيلية بشأن تشكيل حكومة جديدة الاثنين.

وتم تكليف فيكو بإيجاد طريقة للخروج من الأزمة التي أثارتها استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وصرح فيكو بأن الاجتماعات التي عقدت السبت والأحد "أظهرت الرغبة المشتركة للقوى السياسية للشروع في مناقشة القضايا والنقاط البرنامجية"، مضيفا أن المناقشات ستبدأ الاثنين.

ويتوجب عليه تقديم تقرير إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا بحلول الثلاثاء، بشأن ما إذا كان بإمكان الأطراف التي تقاسمت السلطة منذ سبتمبر 2019 أن تواصل الحكم بشكل مشترك وما إذا كان يجب بقاء كونتي أو استبداله.

ودخلت حكومة يسار الوسط في حالة من الاضطراب في وقت سابق من هذا الشهر عندما سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي حزبه الصغير "إيطاليا فيفا"، ما حرم كونتي من أغلبيته في مجلس الشيوخ.

المصدر: أ ف ب