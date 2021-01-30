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هبوط طائرة رئيس الإكوادور اضطراريا بعيد إقلاعها

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هبوط طائرة رئيس الإكوادور اضطراريا بعيد إقلاعها
Reuters HENRY ROMERO
الرئيس الإكوادوري لينين مورينو
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أعلنت الرئاسة الإكوادورية أن الطائرة التي كان على متنها الرئيس لينين مورينو هبطت اضطراريا في واشنطن بعيد إقلاعها من هناك بسبب عطل فني.

وأشارت في بيان لها: "نبلغكم أن الطائرة الرئاسية تعرضت لخلل فني، لذلك اضطررنا إلى الهبوط اضطراريا".

وتابعت: "الرئيس لينين مورينو وجميع الركاب في حالة صحية جيدة وسيعودون إلى الإكوادور في الساعات القليلة المقبلة".

وكان مورينو في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

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