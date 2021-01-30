هبوط طائرة رئيس الإكوادور اضطراريا بعيد إقلاعها
Reuters HENRY ROMERO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po5w
أعلنت الرئاسة الإكوادورية أن الطائرة التي كان على متنها الرئيس لينين مورينو هبطت اضطراريا في واشنطن بعيد إقلاعها من هناك بسبب عطل فني.
وأشارت في بيان لها: "نبلغكم أن الطائرة الرئاسية تعرضت لخلل فني، لذلك اضطررنا إلى الهبوط اضطراريا".
وتابعت: "الرئيس لينين مورينو وجميع الركاب في حالة صحية جيدة وسيعودون إلى الإكوادور في الساعات القليلة المقبلة".
وكان مورينو في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
المصدر: "نوفوستي"