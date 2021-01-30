اعتقال مسؤول قرغيزي بتهمة الرشوة

قالت اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان، إنه تم اعتقال نورغازي أناركولوف رئيس المكتب الصحفي لرئيس الدولة، بتهمة محاولة الحصول على رشوة.

وأضافت المخابرات القرغيزية، في بيانها: "استغل هذا الشخص منصبه الرسمي، لتحقيق الإثراء المادي الشخصي، وحاول الحصول على مبلغ مالي كبير من شخص، مقابل قرار تعيينه في منصب حكومي قيادي".

ووفقا لجهاز مكافحة الفساد التابع للمخابرات، تم اعتقال أناركولوف، في إطار "العمل الجاري للكشف عن جرائم الفساد في الهيئات الحكومية وقمعها".

وتم فتح قضية جنائية للتحقيق مع المشتبه به، وفقا لمادة "ابتزاز رشوة" من قانون العقوبات الجنائية لجمهورية قرغيزستان.

ومن المعروف، أن أناركولوف شغل منصبه الأخير، في خريف العام الماضي.

المصدر: تاس