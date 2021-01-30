الرئيس المكسيكي يعلن اجتيازه المرحلة الحرجة من الإصابة بكورونا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه لا يزال مصابا بمرض كوفيد-19، لكن الأطباء أبلغوه أنه اجتاز المرحلة الحرجة من العدوى.

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ولم يحضر لوبيز أوبرادور، الذي كان يتحدث في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر"، أي مناسبات عامة منذ إعلانه عن إصابته بكوفيد-19 يوم الأحد.

وتعيش المكسيك حاليا الشهر الأصعب منذ بدء الجائحة، فيما يراه كثيرون نتيجة لتراخي السكان في اعتماد تدابير الوقاية نهاية العام الفائت، وقد ارتفع عدد الوفيات إلى 153 ألفا وعدد الإصابات إلى 1.8 مليون في هذا البلد الذي يعد 126 مليون نسمة.

وتعاني العاصمة مكسيكو وضعا حرجا في هذا الإطار، إذ بلغت نسبة إشغال أسرّة المستشفيات 90% كما أن الأنشطة غير الضرورية معلقة منذ 18 ديسمبر.

وأطلقت البلاد خطتها للتلقيح في 24 ديسمبر، بدءا بالطواقم العلاجية، في مسار تديره الحكومة بالاعتماد على لقاح "فايزر - بايونتيك".

الصدر: رويترز