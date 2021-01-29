ماكرون: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي ستكون صارمة للغاية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي الإيراني ستكون صارمة للغاية، وينبغي أن تشمل السعودية.

وحسب تلفزيون "العربية" فقد أشار ماكرون إلى أن الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، محدود للغاية.

ولفت ماكرون إلى ضرورة تفادي تكرار أخطاء الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015 مع إيران واستبعد دولا أخرى بالمنطقة.

وبدأت إيران في تجاوز الحدود المسموح بها في تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران.

وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة للاتفاق ولكن بعد أن تعاود طهران الامتثال الكامل لبنوده.

المصدر: رويترز