مسؤول إسرائيلي: نتعامل مع الانفجار الصغير قرب السفارة في نيودلهي كحادث إرهابي

قال مسؤول إسرائيلي اليوم الجمعة إن تل أبيب تتعامل مع الانفجار الصغير قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي كحادث إرهابي.

وفي وقت سابق أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن انفجارا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت الشرطة أن انفجارا وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.

وقالت شرطة إن "الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة خبيثة لإثارة حالة من الهرج".

وبحسب التقارير الأولية لم يؤد الانفجار إلى وقوع إصابات، فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف وطوقت مكان الحادث.

Blast near Israel Embassy in Delhi; few cars damaged no loss of life reported https://t.co/X1rhoYMIY1 — The RealKashmir News (@TheRealKashmir_) January 29, 2021

وأشارت القناة الهندية إلى أن الانفجار وقع على بعد أقل من كيلومترين من منطقة فيجايا تشوك، حيث كان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار أعضاء الحكومة.

BREAKING: Blast outside Israel Embassy in Delhi — just 1.8 km as the crow flies from Vijay Chowk where the Beating Retreat ceremony is still on. Vehicles damaged, no injuries. Special Cell cops at site. @IndiaTodaypic.twitter.com/pUOSuE6yEq — Shiv Aroor (@ShivAroor) January 29, 2021

المصدر: وكالات