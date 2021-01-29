لقاح Johnson & Johnson يظهر فعالية بنسبة 66٪

قالت شركة Johnson & Johnson الأمريكية، إن لقاحها المكون من جرعة واحدة، أعطى فعالية بنسبة 66٪ في الوقاية من الحالات المتوسطة والشديدة لمرض كوفيد-19.

وأضافت الشركة في بيان: "اللقاح المذكور أظهر فعالية بنسبة 72٪ في الولايات المتحدة، وبنسبة 66٪ بشكل عام في الوقاية من الحالات المتوسطة والشديدة، بعد 28 يوما من التطعيم".

وأشارت الشركة، إلى أن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 85٪، للوقاية من السريان الحاد والثقيل للمرض. وبعد 28 يوما من التطعيم، أظهر اللقاح حماية كاملة من النقل إلى المستشفى، ومن الوفاة بسبب هذا المرض.

المصدر: نوفوستي