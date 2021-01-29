لوكاشينكو يكشف سبب سرية حفل تنصيبه

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن فعالية تنصيبه جرت سرا، بسبب معلومات عن استفزاز وشيك "بزجاجة مولوتوف"، ضد حافلة تقل مجموعة من نواب البرلمان.

وأضاف لوكاشينكو، خلال لقاء مع مجموعة من الطلاب اليوم: "في اليوم السابق لذلك، حضر رئيس المخابرات، وطرح وثائق على الطاولة، وقال: يريدون ترتيب استفزاز يستهدف النواب. استهداف الحافلة التي تقل النواب، باستخدام زجاجة مولوتوف".

وأكد لوكاشينكو، أنه لو وقع الحادث، كان الجميع سيتحدثون عن احتراق النواب خلال التنصيب. وشدد الرئيس البيلاروسي، على أنه فعل كل ما في وسعه، لتجنب وقوع الحادث.

في يوم 23 سبتمبر، أفادت وكالة "بيلتا" الحكومية، بشكل مفاجئ وبدون أي إعلان سابق، أن فعالية تنصيب الرئيس لوكاشينكو، جرت في قصر الاستقلال. ولم يتم بث حفل الافتتاح على التلفزيون.

المصدر: نوفوستي