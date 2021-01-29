وزير الاستخبارات الإسرائيلي يكشف عن هدف مشترك للسودان وإسرائيل

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن محاربة الإرهاب هدف مشترك للسودان وإسرائيل.

وأكد كوهين أن الطرفين السوداني والإسرائيلي اتفقا على "محاربة الإرهاب سويا بهدف إزالة كل البنى التحتية للإسلام الراديكالي"، مضيفا: "علينا أن نتذكر أن إيران هي الدولة الأولى التي تمول الإرهاب في العالم، فهي تمول حزب الله، والجهاد الإسلامي، لذلك نرى أنها كالسرطان في كل الدول المتموضعة بها، كاليمن، وسوريا، وفي لبنان، والعراق"، وفق تعبيره.

ووصف كوهين زيارته السودان مؤخرا بالتاريخية، وهي زيارة تعد الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي، معتبرا أنها "جزء من اتفاقيات إبراهيم للسلام، التي تجلب الاستقرار لمنطقتنا، وتفتح فرصا جديدة في الاقتصاد".

المصدر: i24NEWS