وزير دنماركي سابق: روسيا أصبحت دولة عظمى في عهد بوتين

قال أوفي إليمان جنسن وزير خارجية الدنمارك السابق، إن روسيا تمكنت في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، من استعادة صفتها كقوة عسكرية عظمى.

وأضاف، في مقالة لصحيفة Berlingske، أن روسيا قامت بتحديث قواتها البرية وتدريبها بشكل جيد، وظهرت فعالية هذه القوات بشكل واضح في سوريا.

وقدر الوزير السابق، عاليا تحديث القوات الجوية الروسية، وخاصة منظومة الدفاع الجوي. وشدد على أن روسيا، تبقى دولة عظمى أيضا، بفضل ترسانتها النووية.

ولكن، كاتب المقالة، يرى وجود بعض نقاط الضعف في المجمع الصناعي العسكري الروسي. وأشار إلى أن القوات البحرية الروسية، لا تصلح لتنفيذ عمليات حربية كبيرة في المحيطات العالمية، لكنها في ذات الوقت تمتلك غواصات، حديثة ومسلحة جيدا.

المصدر: نوفوستي