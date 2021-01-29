"رويترز": بايدن سيرشح مستشارا سابقا لأوباما لمنصب المبعوث لشؤون إيران

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سترشح روبرت مالي المستشار السابق للرئيس باراك أوباما، لمنصب المبعوث الخاص لشؤون إيران.

وحسب المصادر، فإن الإعلان عن ترشيح مالي قد يتم الخميس أو الجمعة.

يذكر أن روبرت مالي كان يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال الفترة بين فبراير 2014 ويناير 2017، وهو أحد أكبر المفاوضين الأمريكيين حول البرنامج النووي الإيراني في 2015.

ويعتبر مالي كذلك خبيرا مختصا بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان مساعدا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

كما شارك في تنظيم قمة كامب ديفيد الثلاثية عام 2000 بين الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك.

ويترأس روبرت مالي في الوقت الحالي منظمة International Crisis Group غير الحكومية للأبحاث والاستشارات في الملفات السياسية وتجنب الحروب.

المصدر: رويترز+RT