شرطة الكابيتول تطالب بتسييج الكونغرس

طالب القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول بواشنطن يوغاناندا بيتمان بإبقاء السياج حول مبنى البرلمان بشكل دائم.

وقال إن "التوصية بتثبيت سياج دائم حول مبنى الكونغرس صدرت في عام 2006".

واتخذت واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة في 6 يناير على خلفية اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول عشية تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.

ونشرت القوات الأمنية 25 ألف من مقاتلي الحرس الوطني في المدينة، وتم تحصين البيت الأبيض ومبنى الكابيتول.

المصدر: "نوفوستي"