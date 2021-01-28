وزير الخارجية الأمريكي لنظيره العراقي: سنتواصل لعقد جلسات الحوار الاستراتيجي قريبا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس، على أهمية استمرار النقاشات في إطار الحوار الاستراتيجي بين الحكومتين.

وأشار بلينكن إلى أن الإدارة الجديدة مهتمة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن وزارته سوف تبني أعمدة الحوار على أساس استمرارية المسار الذي تم الوصول إليه في الجولات السابقة من "الحوار الاستراتيجي" والبناء.

وقال "إن إدارة الرئيس بايدن تقف إلى جانب حكومة وشعب العراق في محاربة الإرهاب وبقوة".

من جانبه، أكد حسين على أهمية البدء بعقد جلسات الحوار، وضرورة الوصول إلى تفاهمات واضحة في العلاقات بين بغداد وواشنطن، في إطار تقوية الروابط ولمصلحة الشعبين العراقي والأمريكي.

وذكر حسين أن الجهود المستمرة للحكومة العراقية تهدف إلى إبعاد التوتر عن الساحة العراقية، لافتا إلى أن الصراعات الإقليمية والتوترات الدولية بين بعض دول المنطقة تؤثر سلبا على الوضع الداخلي العراقي.

وشدد على أن العراق يتطلع إلى العمل المشترك مع نظيره الأمريكي ووزراء خارجية بعض الحكومات في دول الجوار الجغرافي للعراق لخفض التوترات والصراعات عن المحيط الإقليمي، وكل ذلك يحتاج إلى تفاهمات جديدة وتواصل دائم.

من جانبه أشار الوزير الأمريكي إلى دعم الولايات المتحدة للاقتصاد العراقي وتقوية الشراكة والتفاعل الاقتصادي في القطاعات المختلفة، لافتا إلى التنسيق بين الحكومتين في ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

المصدر: RT