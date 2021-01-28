غوتيريش: الثروة المتراكمة لدى 10 أكبر أثرياء العالم خلال أزمة كورونا كافية لتمويل تطعيم الجميع

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الثروة التي تراكمت لدى 10 أكبر أثرياء العالم خلال فترة أزمة فيروس كورونا ستكون كافية لتمويل التطعيم ضد الفيروس للجميع.

وقال غوتيريش إن تقرير منظمة "أوكسفام" غير الحكومية البريطانية الصادر هذا الأسبوع أظهر أن "الأموال التي تراكمت لدى المليارديرات الـ10 الكبار في العالم خلال الأزمة ستكون كافية للحيلولة دون انزلاق أحد إلى الفقر بنتيجة الوباء".

وأضاف أنه من الممكن "تمويل التطعيم ضد كوفيد-19 للجميع وفي كل مكان" بتلك الأموال.

وحسب تقرير "أوكسفام" المذكور، فإن ثروة أكبر 10 ملياديرات ازدادت خلال فترة الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا بـ540 مليار دولار، بينما ازدادت ثروة جميع المليارديرات بـ3.9 تريليون دولار خلال الفترة بين 18 مارس و31 ديسمبر 2020.

المصدر: نوفوستي+RT