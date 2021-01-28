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ظريف يوجه دعوة عاجلة إلى دول الخليج

أخبار العالم

ظريف يوجه دعوة عاجلة إلى دول الخليج
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول منطقة الخليج إلى التعاون الإقليمي لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكتب ظريف على "تويتر" بالعربية: "جیراننا الکرام، الفرصة متاحه أمامنا لنعيد التأمل في قضية الأمن الإقليمي. كما نعلم مثل هذا الأمن لا يمكن شراؤه بالمال وتحقيقه عبر تكديس السلاح".

وتابع: "السبيل الوحيد لإرساء الأمن والاستقرار هو التعاون الإقليمي الواسع بين دول المنطقة. ولطالما أكدت إيران استعدادها لتفعيل مثل هذا التعاون".

المصدر: RT

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