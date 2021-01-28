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الأرجنتين تتفق مع روسيا على شراء 22 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

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الأرجنتين تتفق مع روسيا على شراء 22 مليون جرعة من لقاح
Reuters POOL
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز - أرشيف
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أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن اتفاق بلاده مع موسكو على شراء 22 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

ونقلت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية عن الرئيس قوله: "نحن نعمل مع الجميع، وهذا لا يعني أننا اخترنا لقاحا واحدا. اللقاح الروسي يعطي نتائج جيدة في الأرجنتين، ولم تكن هناك أي حوادث جانبية له".

وأضاف: "حدث أن اللقاح الروسي أصبح أول لقاح متوفر في الأرجنتين".

وبموجب العقد، ستتلقى الأرجنتين 5 ملايين جرعة من اللقاح الروسي خلال يناير و14.7 مليون في فبراير، فيما أقر فرنانديز بمشكلة التأخير في الشحنات مشيرا إلى أن "الأرجنتين تعمل على تطوير جدول التسليم".

وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا لبدء تلقي اللقاحات التي تنتجها شركة (أسترازينيكا) في الأرجنتين، ونحن نتفاوض مع شركة سينوفارم الصينية بشأن الإمدادات العاجلة المحتملة لمليون جرعة من اللقاحات".

وشدد الرئيس الأرجنتيني على التحاق بلاده بنظام "COVAX" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الفقيرة والمتضررة من الجائحة، في إشارة إلى 9 ملايين جرعة تتوقع الأرجنتين أن تحصل عليها عبر هذا البرنامج.

يذكر أن الرئيس الأرجنتيني كان قد سبق له وتلقى لقاح "سبوتنيك v" الروسي.

المصدر: "إنترفاكس"

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