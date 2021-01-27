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ملايين من اللقاحات ضد كورونا ستصل إلى دول شرق المتوسط بحلول مارس

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ملايين من اللقاحات ضد كورونا ستصل إلى دول شرق المتوسط بحلول مارس
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قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن برنامج"كوفاكس" لشراء وتوزيع لقاحات كورونا يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس، وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر.

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وقال إيفان هوتين، المسؤول بالمنظمة للصحفيين إن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس لدول تلك المنطقة ستصل في فبراير القادم.

وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.

المصدر: رويترز

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