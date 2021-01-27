رسالة عاجلة من دي كابريو لبايدن

كتب الممثل الأمريكي الشهير، ليوناردو دي كابريو، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، يطلب فيها اتخاذ إجراءات للتغلب على أزمة المناخ.

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ودعا دي كابريو، الرئيس بايدن إلى أن يصبح "رئيسا للمناخ" يمكنه أن يقود البشرية بعيدا عن "الهاوية" التي قد تجد نفسها فيها. وجاء ذلك من خلال منشور على صفحة الممثل الخاصة في تطبيق "انستغرام"، نال إعجابا كبيرا من قبل متابعيه.

كما أيد نجم هوليوود قرار بايدن بالانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ بشأن تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد كان قد اتخذ عدة قرارات هامة بعد تنصيبه مباشرة، ومن بينها البدء بعملية العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإصدار أمر شامل لمواجهة تغير المناخ، يشمل إلغاء قرار رئاسي سابق بانشاء خط أنابيب كيستون إكس.إل النفطي المثير للجدل.

المصدر: RT