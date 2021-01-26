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فرنسا تسجل 612 وفاة و22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترودو: سنفرض قريبا المزيد من الخطوات لتقييد السفر إلى الخارج

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ترودو: سنفرض قريبا المزيد من الخطوات لتقييد السفر إلى الخارج
Reuters
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده ستفرض في القريب العاجل، المزيد من الخطوات لتقييد السفر إلى الخارج كجزء من حملة مكافحة فيروس كورونا.

و كان ترودو قال سابقا إن أحد الخيارات سيكون إلزام الركاب القادمين من الخارج بقضاء فترة حجر صحي لمدة 14 يوما في فندق على نفقتهم الخاصة.

وأظهرت بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية التي اطلعت عليها "رويترز" أن كندا رحلّت 12122 شخصا في عام 2020 بزيادة 875 عن العدد في العام السابق وهذا أكبر عدد من المرحلين منذ عام 2015 على الأقل.

وكانت كندا قد قررت تعليق عمليات الترحيل في مارس، لكنها رفعت التعليق في نهاية نوفمبر.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في كندا يبلغ 754751، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 19301.

المصدر: "رويترز" + "وورلد ميتر"

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