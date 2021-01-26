ظريف: العلاقات بين إيران وروسيا تستدعي التواصل بشكل دائم

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن العلاقات بين إيران وروسيا تستدعي التواصل بين البلدين بشكل دائم ولاينبغي لجائحة كورونا أن توقف هذا التواصل.

وقال في تصريح لدى وصوله إلى موسكو اليوم الثلاثاء، إن "زيارتي تحمل العديد من الأهداف، أحدها بحث العلاقات الثنائية، حيث أننا نمتلك علاقات استراتيجية مع روسيا، إضافة إلى القضايا الإقليمية، وخاصة بعد أزمة قره باغ والحرب التي اندلعت قرب حدودنا والتي انتهت بفضل جهود روسيا والرئيس فلاديمير بوتين".

وأكد ظريف أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها (حول قره باغ) هامة، وتطبيقها يصب في جهة المصالح المشتركة بين دول المنطقة، وخاصة في مجال الترانزيت، مشيرا إلى أنه تم إجراء مباحثات جيدة جدا مع الرئيس الأذربيجاني وبقية المسؤولين في أذربيجان، وسيتابع هذا الملف مع المسؤولين في موسكو، قبل أن يتوجه إلى أرمينيا وجورجيا وتركيا، لمناقشة مقترحات التعاون السداسي في المنطقة.

وقال ظريف إنه سيجري في موسكو مباحثات كذلك حول الظروف الدولية والاتفاق النووي وضرورة تنفيذ كافة الأطراف التزاماتها بموجبه، مشيرا إلى أن "ذلك موقف مشترك بين طهران وموسكو، كما أن ملفات أفغانستان وسوريا واليمن وقضايا إقليمية أخرى هي دوما على جدول أعمالنا، لذا آمل أن تتاح لي الفرصة لمناقشتها في موسكو".

المصدر: RT