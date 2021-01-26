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أكثر من 900 وفاة بكورونا في ألمانيا خلال يوم

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أكثر من 900 وفاة بكورونا في ألمانيا خلال يوم
Reuters
أحد مراكز التطعيم في برلين
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سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء أكثر من 900 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 6408 إصابات جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى مليونين و148077.

كما تم تسجيل ارتفاع في حصيلة الوفيات إلى 52990 حالة، بعد رصد 903 وفيات جديدة.

وتم فرض إجراءات الحجر الصحي الصارمة في ألمانيا منذ 16 ديسمبر الماضي.

واتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وزعماء الولايات الفدرالية، الأسبوع الماضي، على تمديد العزل العام، مما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 فبراير القادم.

المصدر: رويترز

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