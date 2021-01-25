البيت الأبيض: بايدن سيتعامل مع الصين بـ "صبر"

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيسعى للتعامل مع الصين وقضايا العلاقات الأمريكية – الصينية "بصبر".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نحن ننكلق من موقف الصبر في ما يخص علاقاتنا مع الصين".

وتابعت قائلة: "هذا يعني أننا نرغب بإجراء مشاورات مع حلفائنا. وسنجري مشاورات مع الديمقراطيين والجمهوريين وسنسمح للوكالات بالعمل فيما بينها على مراجعة وتقييم كيفية المضي قدما بعلاقاتنا".

وردا على سؤال بشأن شركة "هواوي" الصينية، قالت بساكي إن هناك إعادة نظر مستمرة في كافة الأمور المتعلقة بالصين.

يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبكين شهدت توترات في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن العديد من القضايا، بما فيها الاقتصاد والملكية الفكرية وحقوق الإنسان والوضع في هونغ كونغ وتعامل الصين مع الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ وغيرها من الملفات.

المصدر: رويترز