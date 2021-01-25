"فيسبوك" يحذف منشورا لنتنياهو

حذفت شركة "فيسبوك" منشورا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالب خلاله الجمهور بتزويده بتفاصيل عن أشخاص من عمر الـ60 وما فوق لم يتلقوا لقاح كورونا، حتى يقنعهم بتلقيه.

وتم توزيع المنشور من خلال برنامج الدردشة لنتنياهو، والذي قامت الشبكة بحظره أيضا.

وعلقت شبكة فيسبوك على هذا الإجراء قائلة: "وفقا لسياسة الخصوصية التي نتبعها، نحن لا نسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية عن أشخاص. وفي أعقاب مخالفة هذه التعليمات، قمنا بإزالة المنشور وتوقيف برنامج الدردشة بصورة مؤقتة الذي قام بمشاركة هذا المضمون".

المصدر: "i24"