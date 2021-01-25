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رجل يهاجم بسكين 3 مواطنين روس في اسطنبول

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رجل يهاجم بسكين 3 مواطنين روس في اسطنبول
Reuters Murad Sezer
عنصران من الشرطة التركية في اسطنبول.
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شن رجل مسلح بسكين هجوما على مجموعة مواطنين روس في مدينة اسطنبول التركية في حادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينما أكدت المصادر توقيف المهاجم.

وقالت مصادر في الشرطة التركية لوكالات روسية إن الهجوم وقع في حوالي الساعة 20:20 بالتوقيت المحلي في منطقة بشكتاش، حيث هاجم رجل كان يمسك سكينا في يده 3 مواطنين من روسيا وهم رجل وامرأتان.

وبعد ذلك فر المهاجم هاربا من موقع الحادث، الذي وثقته كاميرا مراقبة، لكن شهود عيان استدعوا وحدات الشرطة والإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة أن المهاجم هو جامع قمامة وتم إلقاء القبض عليه، موضحة أنه يعاني من مشاكل نفسية وله سجل قضائي كبير.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحادث وقع بعد أن طالب جامع القمامة المواطنين الروس بتقديم أموال له، لكنهم رفضوا القيام بذلك فهاجمهم الرجل بالسكين.

المصدر: وكالات روسية

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