جونسون: الحكومة تنظر في إمكانية رفع بعض القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستنظر في إمكانية رفع بعض القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارا من منتصف فبراير.

كما أكد جونسون أن الحكومة تدرس فرض إجراءات أكثر صرامة بشأن الحجر الصحي للمسافرين، مقترحا أن تقوم الحكومة بفحص البيانات في الفترة التي تسبق تاريخ المراجعة في 15 فبراير لمعرفة ما إذا كان يمكن رفع بعض القيود، بما في ذلك عودة التلاميذ إلى المدارس.

وقال: "أتفهم تماما مشاعر الإحباط لدى الآباء، وأشكر المعلمين على ما يفعلونه والجهود الهائلة التي سيبذلونها لتعليم الأطفال عبر الإنترنت.. أعلم أن هذا ليس بديلا للتعلم المباشر"، مضيفا: "لا يوجد شيء أريد أن أفعله أكثر من إعادة فتح المدارس، لقد كافحت لإبقاء المدارس مفتوحة لأطول فترة ممكنة ونحن نريد أن نرى المدارس تعود بأسرع ما يمكن، نريد أن نفعل ذلك بطريقة تتسق مع مكافحة الوباء والحفاظ على انخفاض معدل الإصابة".

المصدر: "الغارديان"