أوروبا تلوح بمقاضاة منتجي لقاحات كورونا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك لإجبار شركات الأدوية على احترام العقود التي وقعتها لتوريد اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال ميشيل في تصريح أمس الأحد: "نخطط لجعل شركات الأدوية تحترم العقود التي وقعتها ... باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لنا".

وفي نفس السياق صرح رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، إبأن التأخير في توريد لقاحات فيروس كورونا، من شركتي "فايز" و"أسترازينيكا"، أمر "غير مقبول".

وحذرت الشركتان في وقت سابق من إمكانية عدم تسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي على النحو المتفق عليه بسبب مشاكل في الإنتاج.

قالت شركة "فايزر" الأسبوع الماضي، إن نسق إنتاج اللقاحات سيشهد "تباطئا" مؤقتا ما قد يؤثر على الإمدادات، وذلك لإجراء تغييرات في التصنيع بهدف تعزيز تعزيز الإنتاج.

المصدر: بي بي سي + فرانس 24