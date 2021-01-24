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"رويترز": بايدن يوقع الاثنين أمرا لحظر دخول غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة أجنبية

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Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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نقلت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيوقع الاثنين أمرا يحظر دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة إلى بلاده لكبح انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.

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وذكرت مصادر مطلعة للوكالة أن بايدن سيفرض حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين إلى الولايات المتحدة الذين زاروا مؤخرا جنوب إفريقيا والبرازيل وبريطانيا وإيرلندا و26 دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وسبق أن أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم 18 يناير أمرا لرفع هذه القيود عن البرازيل ودول أوروبا اعتبارا من 26 يناير، لكن بايدن سيلغي هذا القرار.

ويستهدف قرار بايدن منع انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وتعد أكثر انتقالاـ

ويخشى الكثيرون من أن اللقاحات المستخدمة حاليا قد لا تكون فعالة ضد هذه الأنواع لفيروس كورونا خاصة السلالة الجنوبية الإفريقية.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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