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رئيسة وزراء اسكتلندا: بوريس جونسون يخاف من الديمقراطية ولا تراجع عن تنظيم استفتاء الاستقلال

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رئيسة وزراء اسكتلندا: بوريس جونسون يخاف من الديمقراطية ولا تراجع عن تنظيم استفتاء الاستقلال
Reuters
نيكولا ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا
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قالت نيكولا ستورجون، رئيسة وزراء اسكتلندا، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يخاف من الديمقراطية عندما يتعلق الأمر باستفتاء الاستقلال الاسكتلندي عن لندن.

واعتبرت ستورجون أن جونسون "يخشى الديمقراطية"، على حد تعبيرها في حديث أجراه معها تلفزيون "بي بي سي" البريطاني، داعية رئيس الوزراء البريطاني إلى تمكين الاسكتلنديين من تقرير مصيرهم.

ويعتزم حزب ستورجون، الحزب القومي الاسكتلندي، تنظيم الاستفتاء للانفصال عن بريطانيا في حال فاز بالانتخابات الإقليمية الاسكتلندية في شهر مايو المقبل، " وفي هذه الحالة من هو الديمقراطي الذي سيقف في وجه هذا المسار؟"، أضافت ستورجون متحدية المناهضين للتوجه الانفصالي لاسكتلندا عن بريطانيا.

 

المصدر: وكالة "Reuters" البريطانية للأنباء

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