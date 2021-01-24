ترقب في سيئول للسياسة الأمريكية الجديدة بخصوص كوريا الشمالية

تترقب كوريا الجنوبية موعد كشف حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية عن سياستها الخاصة بالملف الكوري الشمالي والتوتر في شبه الجزيرة الكورية، فيما ينشغل البيت الأبيض حاليا بترتيب أموره.

صحيفة "ذي كوريا تايمز" الكورية الجنوبية تؤكد أن سيئول تتطلع إلى موقف في أقرب الآجال للحكومة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، بشأن بيونغ يونغ وملفها النووي، رغم أن خبراء كوريا الجنوبية يقدرون أن الكشف عن السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة لن يتحقق قبل نحو 6 أشهر.

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وتخشى سيئول أن يبقى الملف الكوري الشمالي في ترتيب أقل أهمية على قائمة أولويات البيت الأبيض الخارجية، كما جرت العادة، بالنظر إلى قضايا أخرى ذات أولوية قصوى في الظرف الحالي في واشنطن، كالمنافسة مع الصين وروسيا، والبرنامج النووي الإيراني.

كل ما تم حتى الآن، هو أن جو بايدن قام بتعيين سونغ كيم، مساعدا لوزير الخارجية أنتوني بليكن، لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ. والشخصيتان معروفتان بإلمامهما بالملفات الساخنة في المنطقة. كما سبق للبيت الأبيض أن أعلن يوم الجمعة الماضي أنه يعد لإستراتيجية جديدة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بعد تقييم معمق للوضع بالتعاون والتشاور مع كل من سيئول وطوكيو وحلفاء آخرين.

المصدر: صحيفة "The Korea Times" الكورية الجنوبية