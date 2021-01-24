إيران ترفض الوساطة القطرية حول السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، أن طهران ترفض الوساطة القطرية حول السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لديها.

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واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة "إم تي هانكوك كيمي" يوم 4 يناير، بدعوى قيامها بتلوث البيئة، وقال مراقبون إن الاحتجاز قد يكون مرتبطا بغضب إيران بشأن أصولها المالية المجمدة في سيئول، وهي تهمة نفتها إيران.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية طلب عدم الكشف عن هويته: "نعتقد أنه سيأتي وضع يمكننا من خلاله إيجاد حل سريع للمسألة المتعلقة بالسفينة المحتجزة".

وأضاف أن "الحكومة ستواصل إجراء المشاورات بشأن هذه القضية مع إيران، ولدينا توقعات مع تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة".

ونفى المسؤول أيضا ادعاء نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن عدم إفراج سيئول عن أموال إيران المجمدة بقيمة 7 مليارات دولار، يرجع إلى افتقار كوريا للإرادة السياسية، وليس بسبب العقوبات الأمريكية.

المصدر: RT + "يونهاب".