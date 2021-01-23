إسرائيل تسجل 67 وفاة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيلها 67 وفاة جراء عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في إسرائيل منذ أمس الجمعة وحتى ظهر السبت.

وقالت الوزارة، في إحصائية أخيرة، إنها رصدت وفاة 54 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا أمس الجمعة وكذلك 13 حالة أخرى منذ منتصف ليل السبت، ليصل العدد العام لضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 4326.

وأضافت أنه تم الجمعة إجراء 83000 فحص كشفت 7316 إصابة جديدة بالمرض، ليبلغ العدد العام للحالات المؤكدة في إسرائيل حتى الآن مستوى 593578.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات النشطة تصل الآن إلى نقطة 76783 حالة، ويتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1844 مريضا، بينهم 1171 في حالات حرجة و335 شخصا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية