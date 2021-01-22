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بيل غيتس يتلقى لقاح كورونا (صورة)

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بيل غيتس يتلقى لقاح كورونا (صورة)
Reuters /FW1F/David Evans
رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس
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أعلن بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكتب غيتس في تغريدة اليوم الجمعة: "إحدى فوائد أن يكون عمرك 65 هي إمكانية تلقي لقاح كورونا. لقد تلقيت جرعتي الأولى هذا الأسبوع ويعتريني شعور رائع. أوجه شكري لجميع العلماء، والمشاركين في الاختبارات، والمشرعين، والفرق الصحية الموجودة في الصفوف الأولى. بفضلهم وصلنا إلى هذه المرحلة".

وكان غيتس قال في ديسمبر المنصرم إنه سيخضع للتطعيم علنا حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح.

وسبق لبيل غيتس أن توقع سنة 2015 تعرض العالم إلى وباء فتاك بعدد وفيات كبير.

المصدر: RT

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