بيل غيتس يتلقى لقاح كورونا (صورة)

أعلن بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكتب غيتس في تغريدة اليوم الجمعة: "إحدى فوائد أن يكون عمرك 65 هي إمكانية تلقي لقاح كورونا. لقد تلقيت جرعتي الأولى هذا الأسبوع ويعتريني شعور رائع. أوجه شكري لجميع العلماء، والمشاركين في الاختبارات، والمشرعين، والفرق الصحية الموجودة في الصفوف الأولى. بفضلهم وصلنا إلى هذه المرحلة".

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

وكان غيتس قال في ديسمبر المنصرم إنه سيخضع للتطعيم علنا حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح.

وسبق لبيل غيتس أن توقع سنة 2015 تعرض العالم إلى وباء فتاك بعدد وفيات كبير.

المصدر: RT