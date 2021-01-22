وزير الصحة البريطاني: فعالية لقاحات كورونا قد تنخفض بـ50 بالمئة أمام سلالة جنوب إفريقيا

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وزير الصحة مات هانكوك قوله إن البيانات الأولية تشير إلى أن فعالية لقاح كورونا قد تنخفض بـ50 بالمئة أمام سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.

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وأوضحت الصحيفة أن تصريحات هانكوك جاءت خلال اجتماع عبر الفيديو هذا الأسبوع مع وكلاء سفر.

وقال الوزير خلال الاجتماع إن هناك "دليلا في المجال العام" على أن سلالة جنوب إفريقيا تقلل من فعالية اللقاح بنسبة "حوالي 50 في المائة"، قبل أن يضيف "لكننا لسنا متأكدين من هذه البيانات، لذلك لن أقول هذا علنا".

وحذر هانكوك من أن السماح لهذه السلالة بالانتشار بشكل واسع في بريطانيا سيفشل حملة التطعيم ويعيد البلاد "إلى المربع الأول".

يذكر أن أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين، قال أمس الخميس إن سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا "مقلقة أكثر" من نظيرتها التي رصدت في بريطانيا.

المصدر: "ديلي ميل" + RT