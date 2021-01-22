وزير الدفاع الأمريكي السابق بالوكالة ينتقد  F-35

نقل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، قبل وقت قصير من استقالته، عن طيار لمقاتلة الجيل الخامس الأمريكية F-35 انتقاده لهذه الطائرة ووصفها بأنها "قطعة من ...".

وقال ميلر، في موتمر صحفي تم نشر تفاصيله على موقع البنتاغون، إنه تحدث مع طيار حربي أمريكي ذكر له، أنه يطير على مقاتلة من طراز F-35، ووصف الطيار ضاحكا، هذه المقاتلة بكلمة مشينة: "قطعة من ...".

وعندما طلب ميلر منه وصفها بشكل جدي، قال إنها "طائرة غير معقولة".

وتابع ميلر القول: "أعتقد أننا صنعنا مسخا".

في وقت سابق، نقلت وكالة بلومبرغ، عن مصدر في قسم الاختبارات في البنتاغون، أنه تم تحديد في هذه الطائرة الحربية، التي تعتبر من الجيل الخامس،871 نقطة من النواقص والعيوب التي تؤثر سلبا على استعدادها القتالي.

ووفقا للوكالة، تتعلق العيوب ببرامج وأجهزة الطائرة، ومن المحتمل أن تكون عشرة منها مشاكل خطيرة من الفئة الأولى. وهذه عيوب جدية، يمكن أن تعرض سلامة الطيارين للخطر وتقلل من فعالية العمليات العسكرية.

المصدر: نوفوستي