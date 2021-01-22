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إلغاء كرنفال ريو دي جانيرو 2021 بسبب كورونا

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إلغاء كرنفال ريو دي جانيرو 2021 بسبب كورونا
Reuters
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أعلن عمدة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إدواردو بايس، أمس الخميس، عن إلغاء الكرنفال لهذا العام بسبب جائحة كورونا.

وقال العمدة في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن أخفي أبدا شغفي بالكرنفال والرؤية الواضحة التي أمتلكها للأهمية الاقتصادية لهذا التعبير الثقافي لمدينتنا. ومع ذلك، يبدو لي أنه من غير المجدي تخيل أنه ستكون لدينا الظروف اللازمة لعقد الكرنفال في يوليو".

إلغاء كرنفال ريو دي جانيرو 2021 بسبب كورونا

وأضاف: "هذا الاحتفال يتطلب قدرا كبيرا من التحضير من جانب الهيئات العامة والنقابات والمؤسسات المرتبطة بالسامبا. وهو أمر مستحيل القيام به في هذه اللحظة".

ومع ذلك، أكد العمدة أنه إذا نجح التطعيم الجماعي ضد كورونا، في عام 2022 "سنكون قادرين على الاحتفال بالحياة وثقافتنا بكل الكثافة التي نستحقها".

إلغاء كرنفال ريو دي جانيرو 2021 بسبب كورونا

وكان من المقرر في الأصل إقامة الكرنفال في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 فبراير، ولكن تم تأجيله إلى منتصف العام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر كرنفال ريو دي جانيرو أكبر حفل في الهواء الطلق في العالم، حيث يجذب ملايين الأشخاص سنويا، من البرازيليين والأجانب.

إلغاء كرنفال ريو دي جانيرو 2021 بسبب كورونا
Reuters
إلغاء كرنفال ريو دي جانيرو 2021 بسبب كورونا
Reuters

المصدر: "CGTN"

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