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مصرف بفلوريدا يعلن إغلاق حساب ترامب

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مصرف بفلوريدا يعلن إغلاق حساب ترامب
Reuters mar
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أعلن مصرف "بانكس يونايتد" في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الخميس، أنه أغلق حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، لينضم إلى قائمة من المصارف التي أنهت علاقتها مع ترامب مؤخرا.

وقال المصرف في بيان مقتضب: "لم تعد لدينا أية علاقة إيداع مع دونالد ترامب"، دون الكشف عن سبب هذه الخطوة.

وكان ترامب أشار سابقا في إقراراته المالية إلى أنه أودع أكثر من 30 مليون دولار في البنك المعني.

يذكر أن مصرف "بروفاشونل بانك" بفلوريدا كان أعلن الأسبوع المنصرم إنهاء علاقته بالرئيس السابق ومنظماته، وقبلها أعلن مصرفا "سيغناتور بانك" و"دويتش بانك" أنهما لن يتعاملا مع ترامب مستقبلا.

وجاءت قرارات هذه الهيئات المالية بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير المنصرم.

المصدر: The Hill

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