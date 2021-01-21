فرنسا تسجل 22848 إصابة و346 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء يوم الخميس، عن تسجيلها 22848 إصابة و346 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22848، مقابل 26784 في بيانات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 2987965 حالة.

وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، مقابل 310 الأربعاء، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ في البلاد 71998.

وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات ارتفع بواقع 49 شخصا ليصل إلى 25735، بينما ارتفعت حصيلة المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 24 إلى 2876 شخصا.

كما قالت إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا يبلغ حتى الآن 823567 شخصا.

المصدر: وكالات