وكالة: مقتل صحفي بالرصاص في إقليم تيغراي الإثيوبي

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر محلية، الخميس، بإن صحفيا إثيوبيا وصديقه قتلا بعد أن أطلق مجهول الرصاص عليهما في مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمال إثيوبيا.

وقال أحد عمال الإغاثة لوكالة "رويترز" إن داويت كيبيدي، الذي كان يعمل لصالح تلفزيون إقليم تيغراي المحلي الرسمي، قتل بالرصاص مساء يوم الثلاثاء أثناء وجوده في سيارته مع أصدقائه.

وأضاف أن "كلا من الصحفي وصديقه أصيب بطلق ناري في الرأس".

وتقول جماعات حقوقية إن حرية الصحافة تراجعت منذ المعارك التي جرت في نوفمبر الماضي بين القوات الاتحادية وقوات موالية للحزب الحاكم السابق في تيغراي، والذي فقد السيطرة على عاصمة الإقليم مقلي أواخر ذلك الشهر.

المصدر: وكالات