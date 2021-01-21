مصرع 3 من الحرس الوطني الأمريكي في نيويورك

أعلن الحرس الوطني الأمريكي عن مصرع 3 جنود جراء تحطم مروحية عسكرية في شمال ولاية نيويورك، مساء أمس الأربعاء.

وقال الحرس الأمريكي في بيان له إن المروحية، وهي من طراز UH-60 للإخلاء الطبي، غادرت مرفق دعم الطيران العسكري في مطار روتشستر الدولي في ميندون، وتحطمت أثناء قيامها بمهمة تدريب روتينية.

MCSO has confirmed a military helicopter with what is believed to be 3 souls on board went down in a field on W. Bloomfield Rd. In Mendon at 6:32p.m. W. Bloomfield rd. Btwn Cheese Factory & Boughton Hill Rd. remains closed. Grateful for our 1st responder partners: — Monroe County Sheriff’s Office (@monroesheriffny) January 21, 2021

وأوضح مكتب شرطة مقاطعة مونرو، أن المروحية سقطت في الساعة 6:32 مساء بالتوقيت المحلي في حقل مفتوح.

وأفادت السلطات المحلية بأن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، وأن عطلا في المحرك تسبب بتحطمها، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادث.

المصدر: ABC